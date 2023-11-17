Более 6 тысяч разработок размещено на портале инновационных решений Москвы

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Более 6 тысяч разработок размещено на онлайн-портале "Карта инновационных решений" Москвы с начала 2023 года. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.



"С ее помощью крупный бизнес и городские структуры могут подобрать проекты и услуги под определенные задачи и связаться с авторами", – подчеркнула она.

Заммэра уточнила, что уже около 4 тысяч предпринимателей разместили на платформе свои готовые технологические продукты. База данных портала разделена на 18 разных направлений, среди которых есть "Промышленность, "Креативные индустрии", "Туризм и отдых" и другие сферы, указала она.

"С начала года база пополнилась тысячей новых предложений", – рассказала Сергунина.

Для упрощения поиска разработок в каталоге введены фильтры. Поэтому пользователи сервиса могут выбрать место регистрации разработчика, вид технологий, целевую аудиторию, вовлеченность авторов в другие столичные проекты.

Кроме того, благодаря разделу "Городские запросы" в столице уже внедрили около 60 инноваций. Здесь бизнесмены со всей России могут откликнуться на заявки московских департаментов и ведомственных организаций, уточнила заммэра.

Отслеживать перспективные направления разработок и инновации также можно при помощи страницы "Тематические подборки". Здесь размещаются не только российские, но и зарубежные новинки, заключила она.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с начала 2023 года инвестиционный портал Москвы посетили более 1,7 миллиона раз.

Он уточнил, что благодаря цифровизации в столице вот уже 9 лет успешно функционирует инвестиционный портал. Общее число посещений за это время превысило 20 миллионов.



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