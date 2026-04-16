16 апреля, 17:11

Экономика

Рубль ослаб после заявления главы Минфина о бюджетном правиле

Рубль подешевел после того, как министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Биржевого форума 2026 заявил, что правительство рассмотрит вопрос более быстрого возобновления бюджетного правила. Это следует из данных торгов.

"С одной стороны, мы должны рынку дать понимание того, что мы руководствуемся некими принципами определения наших решений – участвовать, не участвовать, а с другой стороны, тоже должны быть более гибкими в связи с меняющейся ситуацией", – отметил Силуанов.

Он добавил, что дискуссию можно было бы возобновить и что правительство определится с этой частью в ближайшее время.

За несколько минут курс юаня поднялся на 1,32% до 11,2085 рубля, а по сравнению с закрытием предыдущего дня рост оставил 1,33%. При этом к 11:55 по московскому времени рост замедлился до 0,85%, поэтому курс находился на отметке 11,1555 рубля.

Экономист Софья Донец предположила, что возврат к регулярному бюджетному правилу может быть приурочен к началу мая – Минфин вернется к покупкам валюты, пока цена на нефть останется выше базовых 59 долларов за баррель.

Эксперт добавила, что это позволит рублю вернуться в интервал 76–79 рублей за доллар, а также избежать неконтролируемого укрепления в мае – июне.

"Такое решение, если будет принято, снимет дополнительное давление на российских экспортеров на ближайшие месяцы, что позитивно для их котировок", – передает ее слова РБК.

В марте российский Минфин приостановил действие бюджетного правила до лета. По словам Силуанова, к этому вопросу хотят вернуться исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы.

Кроме того, в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Путин предостерег от попыток "проесть" лишние доходы от роста котировок на нефть и призвал сохранять благоразумие. Он добавил, что нефтяные рынки могут качнуться в другую сторону, поэтому необходим "умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход".

