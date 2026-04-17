Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 14:21

Политика

В Бельгии заявили о планах ЕС затянуть конфликт на Украине до 2030 года

Фото: 123RF.соm/koziolkamila

Евросоюз (ЕС) намерен затянуть конфликт на Украине до конца текущего десятилетия. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на интервью начальника Генштаба Вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансина Le Soir.

"2030 год станет самым сложным для ЕС. К этому моменту война на Украине, будем надеяться, закончится", – отметил он.

По словам генерала, сейчас украинцы "покупают время" для Европы. Однако Брюссель в конце десятилетия должен быть в состоянии продемонстрировать, что даже без защиты США России не выиграть войну против Европы.

При этом Вансина добавил, что не хочет слишком сильно пугать европейцев. Он выразил уверенность в том, что Россия "ни сегодня, ни завтра, ни через месяц" не нападет на страны – члены ЕС. В то же время он призвал к массовому наращиванию военного строительства на территории Бельгии и иных европейских государств.

Ранее СМИ сообщили, что европейские государства предложили Украине продлить конфликт с Россией еще на несколько лет. Взамен Киеву пообещали финансовую поддержку.

При этом президент Украины Владимир Зеленский под давлением западных партнеров поручил разработать сценарий, предусматривающий перенос президентских выборов в стране на неопределенный срок.

политика

Главное

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика