15 апреля, 12:01

Politico: пять лидеров ЕС могут сменить Орбана на посту разрушителя устоев ЕС

СМИ предположили, кто может стать разрушителем устоев ЕС вместо Орбана

Брюсселю не стоит надеяться на то, что все пойдет гладко после ухода с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На его место главного разрушителя устоев Евросоюза есть пять кандидатов, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

Первым издание назвало премьера Словакии Роберта Фицо, который часто являлся союзником Орбана в вопросе вето по решениям ЕС. При этом миллиардер-популист, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш показал некоторые черты, присущие премьеру Венгрии. Он предложил уменьшить поддержку Украины, однако не отказался от инициативы Чехии по поставкам боеприпасов.

Третьим кандидатом является премьер-министр Италии Джорджа Мелони. СМИ напомнило, что в течение трех лет она пыталась сочетать правую националистическую политику с проевропейской позицией, но с премьером Дании Метте Фредериксен призвала ужесточить миграционные правила объединения.

Еще одним претендентом оказался премьер Словении Янез Янша, который является поклонником президента США Дональда Трампа и склонен к скандалам со СМИ. В качестве последнего кандидата издание выделило бывшего главу Болгарии Румена Радева. Он подал в отставку в январе для формирования новой партии и принятия участия в парламентских выборах.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. После обработки 98,87% голосов оппозиционная партия "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, а правящая фракция "Фидес" Орбана – 54 места.

Орбан признал свое поражение и поздравил партию "Тиса" с победой, добавив, что результаты выборов понятны и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

При этом лидер победившей партии Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию, которая была подорвана при предыдущем правительстве премьера.

