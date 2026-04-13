Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять победившего на выборах в Венгрии Мадьяра

Кремль не будет поздравлять главу победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, так как Будапешт поддерживает антироссийские санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

"Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна", – приводятся слова Пескова в телеграм-канале журналиста.

При этом на вопрос, означает ли это, что Россия поддерживала отношения только с премьер-министром Виктором Орбаном, но не с самой Венгрией, Песков ответил, что Москва вела с ним диалог.

Орбан признал поражение на парламентских выборах и поздравил партию "Тиса" с победой. Он отметил, что результаты "понятны" и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

После победы глава партии "Тиса" Мадьяр пообещал восстановить полноправное членство Венгрии в Евросоюзе и НАТО, а также предпринять необходимые усилия по укреплению в стране демократии, которая, по его мнению, была подорвана при правительстве Орбана.

Новый премьер-министр Венгрии будет избран в ходе первой сессии парламента Венгрии нового созыва, которая пройдет в течение 30 дней со дня выборов.