Дмитриев заявил, что победа оппозиции в Венгрии ускорит крах Евросоюза

Фото: kremlin.ru

Победа оппозиционной партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии лишь ускорит крах Евросоюза. Таким мнением поделился глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Это только ускорит крах ЕС. Проверьте, прав ли я, через 4 месяца", – написал Дмитриев в соцсети X, комментируя результаты голосования.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. После обработки 98,87% голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, а правящая фракция "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана – 54 места.

Орбан признал поражение на выборах и поздравил партию "Тиса" с победой. По его словам, результаты выборов "понятны" и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

После победы лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Евросоюзе и НАТО, а также предпринять все необходимые шаги по укреплению в стране демократии, которая, по его мнению, была подорвана при правительстве Орбана.

Новый премьер-министр Венгрии будет избран во время первой сессии парламента Венгрии нового созыва, которая пройдет в течение 30 дней со дня выборов.