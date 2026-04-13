Глава венгерской партии "Тиса" Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным

Венгрия в любом случае будет проводить переговоры с Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства. Об этом заявил глава победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр в интервью изданию Népszava.

"Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость тоже останется еще на некоторое время. Нужно усиливать диверсификацию, но это не происходит в одночасье. Если понадобится, мы будем вести переговоры, но друзьями не станем", – отметил политик.

Одновременно с этим Мадьяр отметил, что не будет представлять интересы Украины в диалоге с РФ. По его словам, в Венгрии никто не хочет проукраинского правительства.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. После обработки большинства голосов оппозиционная партия "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, а правящая фракция "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана – 54 места.

Орбан признал поражение на выборах и поздравил партию "Тиса" с победой. По его словам, результаты выборов "понятны" и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

После победы Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Евросоюзе и НАТО, а также предпринять все необходимые шаги по укреплению в стране демократии, которая, по его мнению, была подорвана при правительстве Орбана.