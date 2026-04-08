Вэнс обвинил Украину в попытках вмешательства в выборы США и Венгрии

Украинские спецслужбы предпринимают попытки вмешиваться в американские и венгерские выборы, и Вашингтону известно об этом. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

"Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы. Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и США, – очень сложная страна. Есть хорошие люди и есть плохие", – заявил Вэнс.

Он также отметил, что добиваться завершения украинского конфликта необходимо с помощью реальных дипломатических усилий. При этом скорейшее урегулирование кризиса отвечает интересам самого Киева, а также Европы и США, подчеркнул американский политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам не следовало вмешиваться в конфликт на Украине. По его словам, Украина находится в тысячах миль от США, за океаном, и необходимости в особом внимании к этому конфликту не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что для остановки горячей фазы спецоперации Украина должна вывести войска из Донбасса. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение.

В Кремле ответили на заявление Зеленского об условиях вывода войск из Донбасса

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

