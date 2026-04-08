Украинские спецслужбы предпринимают попытки вмешиваться в американские и венгерские выборы, и Вашингтону известно об этом. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

"Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы. Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и США, – очень сложная страна. Есть хорошие люди и есть плохие", – заявил Вэнс.

Он также отметил, что добиваться завершения украинского конфликта необходимо с помощью реальных дипломатических усилий. При этом скорейшее урегулирование кризиса отвечает интересам самого Киева, а также Европы и США, подчеркнул американский политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам не следовало вмешиваться в конфликт на Украине. По его словам, Украина находится в тысячах миль от США, за океаном, и необходимости в особом внимании к этому конфликту не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что для остановки горячей фазы спецоперации Украина должна вывести войска из Донбасса. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение.