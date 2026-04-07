07 апреля, 17:03

Политика

Мирошник заявил, что Киев хочет вернуть к себе внимание убийствами детей в РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Киев предпринимает попытки по убийству детей в России, чтобы вернуть к себе информационное внимание. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, говоря об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу в Запорожской области.

По словам Мирошника, киевский режим понимает, что совершает международные преступления, однако использует гарантии западных покровителей о том, что никакого наказания за эти действия не будет.

Дипломат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский переходит "красные линии", атакуя российские школы. Он добавил, что у России нет другого выбора, кроме как ответить на эти преступления и начать преследование тех, кто дает такие приказы и приводит их в исполнение, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

Об атаке на школу в селе Великая Знаменка Запорожской области стало известно 7 апреля. Сообщалось о гибели замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко. Он участвовал в спасении детей.

В результате удара пострадали 7 детей и 3 взрослых, они получили ранения разной степени тяжести. Все находятся под наблюдением врачей, им ничего не угрожает.

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

