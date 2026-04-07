Киев предпринимает попытки по убийству детей в России, чтобы вернуть к себе информационное внимание. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, говоря об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу в Запорожской области.

По словам Мирошника, киевский режим понимает, что совершает международные преступления, однако использует гарантии западных покровителей о том, что никакого наказания за эти действия не будет.

Дипломат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский переходит "красные линии", атакуя российские школы. Он добавил, что у России нет другого выбора, кроме как ответить на эти преступления и начать преследование тех, кто дает такие приказы и приводит их в исполнение, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

Об атаке на школу в селе Великая Знаменка Запорожской области стало известно 7 апреля. Сообщалось о гибели замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко. Он участвовал в спасении детей.

В результате удара пострадали 7 детей и 3 взрослых, они получили ранения разной степени тяжести. Все находятся под наблюдением врачей, им ничего не угрожает.

