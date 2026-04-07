В Запорожской области погиб замглавы округа, спасавший детей из атакованной ВСУ школы

В Запорожской области погиб замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова губернатора региона Евгения Балицкого.

Он добавил, что Резниченко принимал участие в спасении детей из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) школы в Великой Знаменке.

Атака на образовательное учреждение произошла 7 апреля. Как сообщалось, в результате ЧП получили ранения шесть человек, из них пятеро – дети. Всех пострадавших доставили в больницы.

Ранее двое взрослых и семилетний ребенок погибли в результате попадания вражеского БПЛА в двухквартирный жилой дом во Владимирской области. Атака произошла в ночь на 7 апреля. Вспыхнувший на месте ЧП пожар ликвидировали.

Спастись удалось пятилетней девочке, она была доставлена с ожогами в больницу. Глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова рассказала, что погибший мальчик отметил накануне 12-й день рождения.