Пять детей пострадали при атаке ВСУ на школу в Запорожской области

Пять детей пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу, которая расположена в селе Великая Знаменка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Удар по образовательному учреждению был нанесен с помощью БПЛА. В общей сложности получили ранения шесть человек, из них пятеро – дети. Всех пострадавших доставили в больницы.

"Нахожусь на прямой связи с оперативными службами", – добавил Балицкий.

Ранее двое взрослых и семилетний ребенок погибли в результате попадания вражеского БПЛА в двухквартирный жилой дом во Владимирской области. Атака произошла в ночь на 7 апреля. Вспыхнувший на месте ЧП пожар уже ликвидирован.

Спастись удалось пятилетней девочке, она была доставлена с ожогами в больницу. Глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова рассказала, что погибший мальчик отметил накануне 12-й день рождения.

