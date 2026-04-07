Погибший из-за БПЛА во Владимирской области мальчик накануне отметил 12-летие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мальчик, который погиб в результате удара БПЛА по жилому дому в Александровском муниципальном округе Владимирской области, отметил накануне 12-й день рождения. Об этом сообщила глава округа Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что беспилотники атаковали мирное население и гражданские объекты.

Губернатор региона Александр Авдеев сообщал, что в результате удара дрона по жилому дому 7 апреля погибли двое взрослых и семилетний ребенок. При этом спастись удалось пятилетней девочке, она находится в больнице с ожогами лица.

Вспыхнувший на месте ЧП пожар ликвидирован. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибших. Авдеев добавил, что выехал на место трагедии для оказания помощи пострадавшим.

