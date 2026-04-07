Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в ночь на 7 апреля 45 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 19 дронов удалось перехватить над Ленинградской областью, 11 БПЛА – над Воронежской, а 7 – над Белгородской. Помимо этого, 3 беспилотника были нейтрализованы над Владимирской областью и по 1 БПЛА – над Брянской, Волгоградской и Пензенской областями.

Кроме того, по 1 дрону удалось уничтожить над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

На фоне атаки БПЛА на Ленобласть были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе петербургского аэропорта Пулково. Однако в настоящее время все ограничения сняты.

В свою очередь, Росавиация предупреждала, что из-за произошедшего в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.

