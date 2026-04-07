Форма поиска по сайту
Новости

07 апреля, 07:53

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в ночь на 7 апреля 45 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 19 дронов удалось перехватить над Ленинградской областью, 11 БПЛА – над Воронежской, а 7 – над Белгородской. Помимо этого, 3 беспилотника были нейтрализованы над Владимирской областью и по 1 БПЛА – над Брянской, Волгоградской и Пензенской областями.

Кроме того, по 1 дрону удалось уничтожить над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

На фоне атаки БПЛА на Ленобласть были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе петербургского аэропорта Пулково. Однако в настоящее время все ограничения сняты.

В свою очередь, Росавиация предупреждала, что из-за произошедшего в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

