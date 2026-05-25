13:58

Происшествия

Двое пострадавших при падении балкона в школе Севастополя доставлены в Москву

Два подростка, которые пострадали при падении балкона в школе № 13 в Севастополе, доставлены в клинику в Москве для дальнейшего лечения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАХ.

"Двое парней находятся на лечении в Российской детской клинической больнице", – написал он.

По словам Развожаева, всего в медучреждениях остаются четверо школьников. При этом двое подростков, парень и девушка, уже выписаны из больницы.

Балкон обрушился в школе № 13 в севастопольском поселке Кача 20 мая. Дети вышли на него, чтобы сделать фотографии, однако конструкция не выдержала нагрузки и рухнула.

В результате пострадали 10 школьников, их госпитализировали. Развожаев уточнял, что дети были выпускниками образовательного учреждения. Он пообещал помочь школьникам. В частности, ученикам выдадут аттестаты по среднему баллу без сдачи ЕГЭ и окажут помощь при поступлении в вузы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что школа была введена в эксплуатацию после капремонта в прошлом году.

