АОПА-Россия сообщила о запрете полетов малой авиации около Москвы

Полеты гражданской авиации в Московской воздушной зоне (Москва РПИ) запретят в начале июня. Ограничения коснутся высоты от 0 до 5,1 тысячи метров, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал Ассоциации владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

Зона запрета также будет включать территории на западе вплоть до границы с Белоруссией и районом полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург, на севере – до РПИ Санкт-Петербург, на северо-востоке – до РПИ Екатеринбург, на востоке и юго-востоке – до РПИ Самара, на юге – зоной временного режима, действующего в этой части страны.

При этом под исключения подпадут регулярные и чартерные рейсы, следующие по маршрутам обслуживания воздушного движения (ОВД), полеты для оказания медпомощи и эвакуации, для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полеты, выполняемые по госконтрактам.

"Публикация соответствующего НОТАМ ожидается в ближайшее время", – добавили в АОПА-Россия.

Между тем Минтранс РФ разработал новые федеральные авиационные правила (ФАП), направленные на создание в стране суверенной системы поддержания летной годности гражданских воздушных судов. Нововведение вступит в силу 1 марта 2027 года.

Проект призван усовершенствовать систему контроля безопасности полетов и повысить эффективность управления авиапарком. Например, он вводит дифференцированную систему требований с учетом максимальной взлетной массы воздушных судов и специфики их эксплуатации. Также устанавливаются единые стандарты документации.