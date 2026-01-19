Форма поиска по сайту

19 января, 04:32

"Известия": старые самолеты расконсервируют в РФ для поддержания пассажиропотока

В России вернут в строй старые самолеты для поддержания пассажиропотока

Фото: depositphotos/joyfull

Российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в текущем году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Ростех".

Перевозчики уже получили 10 восстановленных пассажирских и грузовых Ту-204/214, Ан-148 и Ил-96. В будущем компаниям передадут еще 2 восстановленных Ту-204.

Помимо этого, в РФ может удвоиться число летающих на регулярных маршрутах двухпалубных Boeing 747. По информации источников, авиакомпания "Россия" хочет добавить к 2 действующим широкофюзеляжным лайнерам еще 2, которые достались ей после банкротства "Трансаэро".

Авиаэксперты отмечают, что восстановление законсервированных лайнеров является попыткой восполнить наметившийся дефицит техники.

Вместе с тем с 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов. В частности, авиаперевозчики должны будут заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств.

Между тем Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ввела новые правила перевозки пауэрбанков и устройств с литий-ионными аккумуляторами на борту самолетов, разрешив провозить их только в ручной клади.

"Новости дня": в России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов

