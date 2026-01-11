В Госдуме предложили сократить сроки рассмотрения претензий к авиакомпаниям

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой сократить срок рассмотрения претензий пассажиров к авиакомпаниям с 30 до 5 рабочих дней. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Поводом для предложения стали недавние сбои в работе аэропортов, включая задержки и отмены рейсов, проблемы с багажом и экстренные посадки.

Нилов отметил, что в частности, только за последние сутки из аэропорта Шереметьево было вывезено более миллиона кубических метров снега, что свидетельствует о масштабе нарушений в работе из-за погодных условий.

"С учетом современных методов связи и возможности направления жалоб через сайты, предлагается сократить срок рассмотрения, чтобы пассажиры быстрее понимали, какая компенсация им положена и какие дальнейшие шаги последуют", – отметил депутат.

Также он обратил внимание на проблемы коммуникации между авиакомпаниями и пассажирами. По его словам, иногда люди не могут дозвониться или дописаться до службы поддержки.

Нилов подчеркнул, что правила воздушных перевозок и нормы Воздушного кодекса должны строго соблюдаться, а сокращение сроков рассмотрения жалоб станет шагом к более справедливому обслуживанию граждан.

Ранее кабмин РФ не поддержал проект о запрете устанавливать нормы ручной клади. Там отметили, что право пассажиров на свободную перевозку ручной клади создаст риск нарушения безопасности полетов.

Кроме того, запрет не позволит перевозчикам исполнять требования к безопасному размещению ручной клади в салоне самолета.