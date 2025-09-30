30 сентября, 18:13Политика
Кабмин не поддержал проект о запрете устанавливать нормы ручной клади
В правительстве России не поддержали законопроект с предложением запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Инициатива была внесена на рассмотрение палаты парламента сенатором Айратом Гибатдиновым.
В кабмине отметили, что право пассажиров на свободную перевозку ручной клади создаст риск нарушения безопасности полетов. Запрет также не позволит перевозчикам исполнять требования к безопасному размещению ручной клади в салоне самолета.
При этом Гибатдинов считает, что решения Генпрокуратуры и судебная практика уже подтвердили, что злоупотребления правом на определение габаритов ручной клади незаконны.
Ранее прокуратура выяснила, что размеры ручной клади для пассажиров авиакомпании "Победа" были сокращены до 4 сантиметров в ширину. После этого на авиакомпанию был подан иск в суд.
Перевозчик заявил, что не накладывал ограничений на ручную кладь, к габаритам которой по закону нельзя предъявлять требования. Однако суд признал незаконными действовавшие на тот момент габариты.
Гибатдинов тогда выразил уверенность, что судебное разбирательство с "Победой" станет прецедентом, который закрепит незаконность подобных злоупотреблений.
