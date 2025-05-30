Авиакомпания "Победа": компания не накладывает незаконных ограничений на ручную кладь

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Авиакомпания "Победа" не накладывает ограничений на ручную кладь, к габаритам которой по закону нельзя предъявлять требования. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в организации, пассажиры выбирают между двумя способами провоза ручной клади. При этом вариант, предусматривающий 4 сантиметра, используют единицы.

"99% наших клиентов использует для перевозки ручной клади габариты калибратора 36х30х27 сантиметров, они рассчитаны исходя из деления объема багажных полок Boeing 737–800", – сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что решение суда еще не вступило в законную силу, также не было готово мотивированное решение.

Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что авиакомпания "Победа" незаконно сокращала габариты ручной клади, что не позволяло провозить пассажирам некоторые вещи. Таким образом, "Победа" специально создала заведомо неприемлемые условия, подчеркнули в ведомстве.

До этого ФАС уже выносила предупреждение "Победе" из-за разных вариантов штрафов, которые взыскиваются с пассажира за внесение изменений ФИО в билете. Авиакомпания взыскивала за это от 500 до 5 000 рублей, но ФАС посчитала это злоупотреблением доминирующим положением.