Авиакомпании в РФ будут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

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В новой редакции КоАП РФ будут прописаны наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Об этом со ссылкой на ответ Минтранспорта сенатору Айрату Гибатдинову сообщает РИА Новости.

Гибатдинов ранее обращался в Генпрокуратуру и Минтранс с просьбой проверить случай с 89-летней пенсионеркой, которую не пускали на борт самолета с тростью в виде ручной клади без дополнительной оплаты.

В министерстве ответили сенатору, что проект КоАП дополнен новой статьей "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте".

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла предупреждение авиакомпании "Победа" (входит в состав "Аэрофлота") по причине вариативного размера штрафа, который взыскивается с пассажира за внесение изменений ФИО в билете. Авиакомпания взыскивает за корректировку от 500 до 5 000 рублей. В этом в ФАС зафиксировали признаки злоупотребления доминирующим положением.

