Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания "Победа" незаконно сокращала габариты ручной клади, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура по результатам проведенной по поручению Генпрокуратуры РФ проверки выяснила, что размеры ручной клади были существенно сокращены до ширины 4 сантиметров. Это не позволяло провозить пассажирам некоторые вещи.

Таким образом, "Победа" специально создала заведомо неприемлемые условия, что исключает провозку вещей, которые по закону не подлежат ограничению: портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов.

"По результатам рассмотрения Щербинским районным судом Москвы искового заявления Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте требования удовлетворены, указанные действия признаны незаконными", – говорится в сообщении.

Ранее ФАС уже выносила предупреждение "Победе" из-за разных вариантов штрафов, которые взыскиваются с пассажира за внесение изменений ФИО в билете. Авиакомпания взыскивала за это от 500 до 5 000 рублей, но ФАС посчитала это злоупотреблением доминирующим положением.

Между тем в новой редакции КоАП РФ пропишут наказание авиакомпаниям за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Поводом для этого стал случай, когда 89-летнюю пенсионерку не пустили на борт самолета с тростью в виде ручной клади без дополнительной оплаты.

