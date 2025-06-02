Интернет может появиться в российских самолетах в 2027–2028 годах

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Сервис, благодаря которому пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом, может быть внедрен в 2027–2028 годах. Это произойдет через полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440", заявил замгендиректора компании Дмитрий Агафонов.

"Спрос вокруг этой услуги не утихает. Мы видим, что около 67% пассажиров по опросам и мировым, и российским говорят, что интернет на борту критически важен", – цитирует его ТАСС.

По словам Агафонова, группировку удастся полностью развернуть через два года.

При этом государственный оператор спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" постарается обеспечить работу Wi-Fi на российских самолетах раньше 2028 года. Гендиректор предприятия Алексей Волин напомнил, что раньше доступ в интернет на борту некоторых авиалайнеров был через иностранные сервисы, которые настраивались на зарубежные спутники, однако сейчас Россия от них отключена.

Тем временем были успешно завершены первые испытания российской системы спутниковой связи 5G. По их итогам была обеспечена устойчивая связь с наземными терминалами, которые имитировали телефоны, работающие по стандарту 5G.

