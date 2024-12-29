"Космическая связь" хочет внедрить интернет на самолетах раньше 2028 года

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Российский государственный оператор спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" постарается обеспечить работу Wi-Fi на российских самолетах раньше 2028 года. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Алексей Волин в интервью ТАСС.

Он поделился, что этой задачей уже занимается "Бюро 1440", задачей которого является обеспечение Wi-Fi на борту пассажирских самолетов в РФ в 2028 году.

"Но всегда лучше иметь несколько вариантов. И мы со своей стороны попробуем решить эту задачу даже раньше, потому что привыкли быть в передовиках", – рассказал Волин.

Он напомнил, что раньше доступ в интернет на борту некоторых российских авиалайнеров был доступен через иностранные сервисы, которые были настроены на зарубежные спутники, однако сейчас Россия от них отключена. Волин подчеркнул, что рынок видит большую потребность в обеспечении пассажиров возможностью пользоваться интернетом в самолетах.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" станет первой авиакомпанией в России, которая возьмет самолеты в "мокрый" лизинг. Для этого планируется эксплуатировать арендуемые дальнемагистральные самолеты. Предварительные договоренности об аренде трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY.

В дальнейшем их будут задействовать для выполнения регулярных на направлениях из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. "Мокрый" лизинг будет способствовать развитию гражданской авиации России, пояснил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

