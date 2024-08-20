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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям добавить рейсы на Дальний Восток либо использовать более вместительные суда, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что знают о повышенном спросе на полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), в том числе во Владивосток.

"Росавиация не вправе вмешиваться в процесс ценообразования – необходимые для этого полномочия у агентства отсутствуют. Вместе с тем в ходе проводимых с авиакомпаниями совещаний по развитию отрасли наше ведомство рекомендует им в текущий период при перелетах на Дальний Восток использовать более вместительные самолеты и/или добавлять рейсы", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилось сообщение о проблеме повышения цен на полеты в ДФО.

Недавно комитет Совета безопасности во главе с председателем СФ Андреем Кутеповым предложил правительству РФ ввести запрет на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них.

Соответствующие рекомендации члены Софведа отправили письмом вице-премьеру Виталию Савельеву. В нем поясняется, что сейчас если пассажир, купив билеты с пересадками, решает добраться до одного из промежуточных пунктов самостоятельно на другом транспорте, то сгорает вся цепочка рейсов.

Помимо этого, предлагается сделать процедуру формирования тарифов более прозрачной, ввести барьер до 20% от себестоимости при формировании цены на авиабилеты. Также усовершенствовать "Общие правила воздушных перевозок" 2007 года для предоставления скидок детям в возрасте от 2 до 12 лет в размере 50% от обычного тарифа, так как авиакомпании зачастую их игнорируют.