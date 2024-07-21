Минтранс обсуждает вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний

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В Минтрансе обсуждают вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний, чтобы в дальнейшем использовать эти средства для капремонта региональных аэропортов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Романа Старовойта.

Вместе с тем окончательное решение в этом вопросе пока не принято. Старовойт не считает, что данная инициатива сможет привести к значительному удорожанию авиабилетов. Он добавил, что в данный момент формируется новый нацпроект "Эффективная транспортная система", а также бюджет на его реализацию.

"Поэтому мы вместе с Минфином, с правительством РФ определяем возможные источники с тем, чтобы сделать максимально много в рамках этого проекта. Инфраструктура (региональных аэропортов. – Прим. ред.) действительно требует обновления", – подчеркнул глава Минтранса.

Учитывая дефицит бюджета, специалисты рассматривают разные источники для проекта, в том числе и повышение аэронавигационных сборов, отметил Старовойт.

По данным Минтранса, стоимость авиабилетов российских перевозчиков в мае – июне 2024 года выросла на 9%. При этом увеличение цен началось с начала года. Так, в январе цены выросли на 14%, в феврале – на 18%, марте – на 22% и в апреле – 11%.

В ведомстве отметили, что это объясняется несколькими факторами: рост себестоимости перевозок, увеличение глубины бронирования, рост спроса на перевозки, рост цен на обслуживание самолетов и прочее.