"Известия": в ГД рассмотрят вопрос по созданию реестра грузовых автоперевозчиков

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В Госдуме 23 июля в первом чтении рассмотрят проект, включающий в себя создание реестра грузовых автоперевозчиков, сообщает газета "Известия".

По данным издания, законопроект "О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом в РФ" призван определить новые правила работы перевозчиков.

Минтранс и Ространснадзор предложили создать реестр после того, как были выявлены многочисленные нарушения режима труда и отдыха водителей большегрузов. В пресс-службе ведомства газете уточнили, что в 2023 году Ространснадзором для этого было проведено более 1,2 миллиона профилактических мероприятий.

По оценке ГД, основной причиной нарушений является недостаточный контроль за перевозками после отмены лицензирования и перехода к уведомительному порядку начала перевозочной деятельности с 2009 года.

Для улучшения ситуации предлагается ввести цифровизацию процесса перевозок и использование электронного документооборота. Электронный реестр перевозчиков позволит обеспечить онлайн-контроль за грузовым транспортом.

"Нарушение безопасности происходит по нескольким причинам. Примерно 50–60% перевозчиков работают в серой зоне, опуская тарифы ниже рынка. Это мелкие фирмы, ИП и даже физлица. Кто меньше предложит цену, того и заказ. Чтобы обеспечить рентабельность, они отказываются от соблюдения законодательства, работают за наличные", – отметил президент национальной ассоциации грузового автотранспорта "Грузтрансавто" Владимир Матягин.

В случае невнесения данных в реестр грузовые автомобили категорий N2 и N3 с максимальной массой свыше 3,5 тонны не смогут осуществлять перевозки.

Ранее сообщалось, что в России протестируют полностью беспилотные грузовые автомобили. Эксперимент должен начаться в 2025–2026 годах.

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявлял, что в 2024 году беспилотные грузовые автомобили смогут ездить из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М12.

