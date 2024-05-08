Эксперт Безбородов: рост тарифов в Китае исключен из-за особенностей рынка

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Резкий рост тарифов в Китае на железнодорожные перевозки различных грузов в Россию исключен, уверен управляющий партнер фирмы "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.

"Вариации о том, что завтра какая-то компания, будь то China Rail, будь то мелкий какой-нибудь экспедитор в Урумчи, вдруг поднял тарифы на 500–800 долларов, исключены самим фактом существования рынка. Это по железнодорожным перевозкам", – цитирует его РИА Новости.

По словам эксперта, для оценки ситуации с морскими перевозками нужно смотреть на шанхайскую фрахтовую биржу. Никаких изменений по долгосрочным ставкам, по его информации, не происходило. Безбородов напомнил, что рынок контейнерных перевозок в КНР свободный. То есть можно подобрать десятки точек отправления в Китай, подчеркнул Безбородов.

Специалист добавил, что существуют железнодорожные и автомобильные пограничные переходы, откуда можно доставить груз не только в РФ, но и в Европу. Он напомнил, что на рынке перевозок в КНР существует регулирование в лице Минтранса страны и местных транспортных министерств. Последние регулируют сферу при помощи экспортных субсидий, сказал Безбородов. Их могут как вводить, так и отменять, из-за чего могут происходить локальные повышения или понижения тарифов.



"Чаще всего оно касается объемов денег – где-то в районе 200–300 долларов на контейнерную единицу", – объяснил Безбородов.

Ранее белорусский транспортно-логистический портал Infotrans заявлял, что Пекин поднял цены на 500–800 долларов на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Тариф зависит от станции отправления. Это произошло из-за сокращения свободных контейнеров и больших пробок на границе, указывал портал.