МВФ: экономика мира разделилась на США, Китай и несвязанные страны

Фото: 123RF/alekstaurus

Мировая экономика разделилась на США, Китай и неприсоединившиеся страны под влиянием геополитических проблем. Об этом заявила первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат на выступлении в Стенфордском университете, которое транслировалось на YouTube-канале вуза.

Гопинат напомнила, что доля Китая в американском импорте снизилась за последние шесть лет на 8% из-за торговых споров. За тот же период доля США в импорте Китая сократилась на 4%. Прямая торговля между Россией и западными странами рухнула после начала военных действий на Украине и санкций, подчеркнула экономист.

По словам Гопинат, соперничество США и Китая не сказалось на мировой торговле сильнее из-за существования третьих стран, которые стали "соединительными". В первую очередь речь идет о Мексике и Вьетнаме, через которые перенаправляется часть торговли и инвестиций. Это отчасти компенсирует разрушение прямых связей между Пекином и Вашингтоном, дополнила эксперт.

Она предложила несколько шагов борьбы с растущей фрагментацией мировой экономики, среди которых было "соблюдение существующих правовых рамок". Экономист уточнила, что это помогло бы повысить доверие в международной валютной системе.

Замдиректора МВФ привела в пример дискуссию вокруг потенциального использования госактивов РФ, включая резервы Центробанка, для поддержки Украины. Для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы, заключила Гопинат.

Ранее сообщалось, что замороженные активы РФ в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро прибыли за первый триместр 2024 года. На счетах Euroclear заблокировано более 200 миллиардов евро российских активов.

До этого в Кремле заявили, что в случае изъятия активов Россия будет непрестанно отстаивать свои интересы в судах. Конфискация активов страны станет гвоздем в гроб экономической системы Запада, сказал исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.