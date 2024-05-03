Директор МВФ от РФ Можин рассказал, чем грозит выход России из организации

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Главные акционеры Международного валютного фонда (МВФ) опасаются, что возможный уход России из нее грозит организации лишением глобального статуса. Об этом заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью с РИА Новости.

"Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны", – предположил он.

РФ, по его словам, в настоящее время от фонда ничего не надо, однако ее присутствие в МВФ приносит пользу в виде документов и доступа к информации. Можин указал, что выход страны из фонда ослабил бы позиции тех государств, которые нуждаются в поддержке Москвы.



"Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60 на 40 процентов в пользу западных стран", – уточнил он.

Он добавил, что РФ бросила вызов Западу как в военном, так и в экономическом плане. При этом страна с ним справляется и показывает всю мощь экономики, уверен Можин.

Ранее директор рассказывал, что МВФ занимается прямым финансированием терроризма, когда дает поддержку Украине. При этом кредиты фонда для Киева на данный момент в основном используются для того, чтобы погашать старые, подчеркивал он.