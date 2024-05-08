Echo: замороженные активы РФ в Euroclear принесли 1,6 млрд евро в 2024 году

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Замороженные российские активы в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро прибыли за первый триместр 2024 года. Об этом со ссылкой на данные Euroclear сообщает бельгийское издание Echo.

"На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более 200 миллиардов евро. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро", – указано в сообщении.

По словам главы Euroclear Валери Урбен, около ста сотрудников депозитария занимаются вопросами управления российскими активами. Она отмечает, что ими сложно управлять, так как приходится постоянно реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры.

В Кремле ранее сообщили, что в случае изъятия активов Россия будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах – конфискация ее активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Кроме того, иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут 10 раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги, считают в Москве.

Эксперты отмечают, что в качестве ответа на возможную конфискацию замороженных активов на Западе, Россия может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа "С".

