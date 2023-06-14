Вице-премьер РФ заявил, что полностью беспилотные грузовики протестируют в 2025–2026 году

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Эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками начнется в России в 2025–2026 году, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе ПМЭФ.

"Я уверен, что где-нибудь в районе 2025-2026 года мы начнем экспериментировать с пятым уровнем автономности – полностью беспилотными", – приводит ТАСС его слова.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Согласно данным фонда "Росконгресс", в этом году в форуме примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Ранее на ПМЭФ представили кроссовер Lada X-Cross 5. Эксперты отметили сходство авто с китайским аналогом.

Отмечается, что машина оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Главное отличие заключается в наличии отечественных шильдиков с традиционной ладьей в форме буквы "В", вписанной в овал.

Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге