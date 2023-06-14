14:08Экономика
СМИ узнали стоимость бизнес-ланча для гостей ПМЭФ
Фото: Life.ru
Стоимость бизнес-ланча в ресторане Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из четырех блюд и напитка обойдется гостям в 4 500 рублей. Об этом сообщает Life.ru.
Посетителям форума на выбор предлагают четыре обеденных сета, один из которых предназначен для вегетарианцев. Каждый набор включает салат, суп, второе, десерт и напитки.
Фото: Life.ru
Блюда приготовлены в традициях русской национальной кухни. Гостям, помимо прочего, предлагают поморскую уху из стерляди и семги с хрустящим луком и филе говядины с печеным картофелем и соусом из белых грибов. В десертном меню есть медовик с алтайским медом, облепиховый и морковный торты.
Форум продлится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Согласно данным фонда "Росконгресс", в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что на ПМЭФ 16 июня планирует выступить Владимир Путин. Представитель Кремля отметил, что выступление главы государства является очень важным для мира экономики, политики и торгово-экономических ориентиров России.
Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге
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