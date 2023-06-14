СМИ узнали стоимость бизнес-ланча для гостей ПМЭФ

Фото: Life.ru

Стоимость бизнес-ланча в ресторане Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из четырех блюд и напитка обойдется гостям в 4 500 рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Посетителям форума на выбор предлагают четыре обеденных сета, один из которых предназначен для вегетарианцев. Каждый набор включает салат, суп, второе, десерт и напитки.



Фото: Life.ru

Блюда приготовлены в традициях русской национальной кухни. Гостям, помимо прочего, предлагают поморскую уху из стерляди и семги с хрустящим луком и филе говядины с печеным картофелем и соусом из белых грибов. В десертном меню есть медовик с алтайским медом, облепиховый и морковный торты.

Форум продлится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Согласно данным фонда "Росконгресс", в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что на ПМЭФ 16 июня планирует выступить Владимир Путин. Представитель Кремля отметил, что выступление главы государства является очень важным для мира экономики, политики и торгово-экономических ориентиров России.



Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге