Дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом запустят в дни ПМЭФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные "Сапсаны". Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Видим повышенный спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения ПМЭФ-2023, поэтому назначили дополнительные "Сапсаны" на эти даты", – говорится в сообщении.

Билеты на дополнительные поезда уже доступны для покупки на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам".

Форум пройдет в Санкт-Петербурге в период с 14 по 17 июня. Организатором мероприятия выступает правительство России.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, список иностранных участников ПМЭФ дорабатывается. Часть гостей уже подготовлена. Подробная информация о мероприятии будет объявлена позже, сообщил представитель Кремля.

