Путин примет участие в пленарной сессии ПМЭФ 16 июня – Песков

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Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня. Российский лидер будет присутствовать на этом мероприятии очно, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он добавил, что часть пленарной сессии по традиции пройдет в формате дискуссии, к которой и присоединится президент РФ. Одной из ключевых тем на форуме станет вопрос рынка труда.

Ранее сообщалось, что ПМЭФ состоится 14–17 июня 2023 года. По словам советника главы РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, данное событие является одним из самых масштабных и важных в мире.

Дмитрий Песков поделился, что многие бизнесмены из недружественных РФ стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму.