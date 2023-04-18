Путин пригласил Лулу да Силву на ПМЭФ – МИД Бразилии

Фото: EPA/TAСС/Andre Borges

Президент России Владимир Путин пригласил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Приглашение от российского лидера Луле да Силве передал во время личной встречи глава МИД России Сергей Лавров.

"Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости. Министр Лавров привез Луле письмо Путина, пригласившего его приехать на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге", – заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.

Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова. Министр иностранных дел РФ и его бразильский коллега Виейра договорились продолжить сопоставлять и координировать подходы стран в ООН, БРИКС и "Группе двадцати".

C 17 по 21 апреля Лавров находится в турне в странах Латинской Америки. Глава МИД России посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества РФ с этими странами в политической, торгово-экономической, образовательной и прочих сферах.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!