Президент Бразилии заявил, что Китай может стать важным переговорщиком по Украине

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Китай может сыграть важную роль в переговорном процессе по украинскому кризису. Об этом сообщает ТАСС.

"Почему я хочу обсудить [ситуацию на Украине] с Си Цзиньпином? Потому что считаю, что экономическое, военное, политическое значение Китая и отношения Китая с Россией наряду с разногласиями Китая с США создают необычайный потенциал для того, чтобы Китай выступил переговорщиком", – заявил он.

Лула да Силва на следующей неделе посетит Китай с официальным визитом.

Глава Бразилии также напомнил об инициативе создать группу стран, которые не вовлечены напрямую в конфликт на Украине и смогут найти путь его мирного разрешения. По его словам, Китай и Бразилия "обладают весом", также принять участие могли бы Индонезия и Индия.

Президент Бразилии также выразил удовлетворение в связи с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, поездкой своего помощника по международным делам Селсу Аморима в Россию, а также визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай.

По его словам, начались переговоры, которые нужно было провести еще год назад. Он выразил надежду на то, что после его возвращения из Китая будет создана "группа мира".

Ранее Лула да Силва не поддержал поставки военной помощи Украине для дальнейшего применения орудий на поле боя. На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом он заявил, что Бразилия не станет транспортировать Киеву оружие и боеприпасы в качестве помощи украинской армии.

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