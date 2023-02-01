Президент Бразилии ответил "пощечиной" на слова Шольца об Украине – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/Andre Borges

Мнение президента Бразилии Лулы Да Силвы о поставках вооружений на Украину стало пощечиной для канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщается в материале Junge Welt.

"Лула да Силва отметил, что Бразилия – это страна мира, поэтому не будет поставлять оружие Украине, а Германия, которая любила изображать из себя мнимую миролюбивую державу, теперь превратилась в государство, находящееся в состоянии войны", – отмечается в публикации издания.

Вместе с тем в статье указывается на поддержку президента Бразилии позиции по дипломатическому урегулированию украинского конфликта вместо осуждения РФ за проведение спецоперации. Журналисты издания посчитали подобное обстоятельство позиционированием Бразилии себя как полюса силы.

Ранее Лула да Силва не поддержал поставки военной помощи Украине для дальнейшего применения орудий на поле боя. На встрече с Шольцом он заявил, что Бразилия не станет транспортировать Киеву оружие и боеприпасы в качестве помощи украинской армии.



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