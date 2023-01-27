Бразилия не передаст Германии снаряды для танков, чтобы они не попали на Украину

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Бразилия не станет отправлять в Германию снаряды для танков из-за опасений, что они будут переданы Киеву. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не намерен провоцировать Россию. Об этом пишет "Фолья ди Сан-Паулу".

Уточняется, что решение было принято еще неделю назад на встрече представителя Партии трудящихся с главкомами ВС и министром обороны Жозе Мусио Монтейро.

Обсуждение вопроса проходило накануне отставки главнокомандующего сухопутных войск Жулио Сезара Арруды. Именно он выступал с инициативой передать снаряды ФРГ.

В свою очередь, Луис Инасиу Лула да Силва не поддержал предложение, отметив, что "не стоит провоцировать русских".

Ранее в Германии сообщили о решении поставить танки Leopard 2 на Украину. ФРГ также позволит поставлять аналогичные боевые машины другим государствам, которые хотят поддержать Украину.

В МИД Германии заявили, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта. Таким образом там прокомментировали слова главы МИД Анналены Бербок о том, что Европа "ведет войну против России". В ведомстве сообщили, что министр имела в виду то, что Европа должна "совместно выступить против этой войны".

В общей сложности о поставках танков Leopard на Украину заявили 12 стран, среди которых Польша, Финляндия, Дания, Испания и Нидерланды. Этой информацией поделился неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

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