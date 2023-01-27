Немцы поддержали решение Германии о передаче танков Украине

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Большинство граждан Германии поддерживают решение властей об отправке танков Leopard 2 на Украину. Это подтверждают данные опроса ZDF.



В рамках социологического исследования удалось опросить 1 345 человек. 54% респондентов назвали правильным решение о передаче танков. Против данной инициативы высказались 38%. Кроме того, выяснилось, что противники поставок в основном проживают на востоке страны, а сторонники – на западе.

48% участников опроса считают, что поставки Киеву приведут к тому, что Россия совершит нападение на западные страны, и столько же не верят в такой сценарий развития событий.

Ранее в Германии сообщили о решении поставить танки Leopard 2 на Украину. ФРГ также позволит поставлять аналогичные боевые машины другим государствам, которые хотят поддержать Украину.

В МИД Германии заявили, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта. Таким образом там прокомментировали слова главы МИД Анналены Бербок о том, что Европа "ведет войну против России". В ведомстве сообщили, что министр имела в виду то, что Европа должна "совместно выступить против этой войны".

В общей сложности о поставках танков Leopard на Украину заявили 12 стран, среди которых Польша, Финляндия, Дания, Испания и Нидерланды. Этой информацией поделился неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Правительство Германии объявило о решении поставить Украине танки Leopard 2

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