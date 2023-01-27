Захарова заявила, что страны НАТО полностью втянуты в противостояние с Россией

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что страны Североатлантического альянса уже втянуты в противостояние с РФ на Украине, и граждане данных государств должны это понимать.

"Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной. И это противостояние идет по нарастающей", – передает ТАСС ее слова.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является и не планирует становиться воюющей стороной конфликта на Украине.

В свою очередь, Захарова отметила, что США втягивают Европу в еще большие военные действия, так как создание напряженности в мире приносит Вашингтону деньги и поддержку темпов роста экономики. Она посоветовала европейским странам очнуться от летаргического сна, а также не наступать в третий раз "на одни и те же грабли".



Поставки танков и самолетов Украине не изменят ситуацию на фронте – дипломат Гаврилов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!