Фото: kremlin.ru

Без оружия Североатлантического альянса и денежных средств западных государств украинская сторона вместе с ее президентом Владимиром Зеленским не просуществовала бы и дня. Таким мнением поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня", – написал он в своем телеграм-канале.

До этого зампредседателя Совбеза РФ выразил мнение, что Украина скоро лишится выхода к морю. Так Медведев ответил на просьбы украинского замминистра иностранных дел Андрея Мельника поставить ВСУ самолеты и подводные лодки.

По мнению политика, на Украине не осталось нормальных взлетных полос, а небо закрыто.

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