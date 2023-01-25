Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала Европу проснуться от летаргического сна и не наступать на те же грабли. Об этом представитель МИД написала в своем телеграм-канале.

Она привела слова вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, который сказал, что Европа не имеет настоящую внешнюю и оборонную политику.

Таяни отметил, что начиная с 1954 года Европа говорит о том, что опаздывает и оказывается всегда после США. Он отметил, что миру нужна Европа, а Германии – Ангела Меркель.

"Мы должны сделать все, чтобы конфликт никогда не расширялся. Ни НАТО, ни Европа, которая обязана помочь Украине, не воюют с Россией", – сказал Таяни.

На слова главы МИД Италии Захарова ответила, что США втягивают Европу в еще большие военные действия, так как создание напряженности в мире приносит Вашингтону деньги и поддержку темпов роста экономики.

Она посоветовала Европейским странам очнуться от летаргического сна, а также не наступать в третий раз "на одни и те же грабли".

"Бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились именно США. Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana", – сказала представитель МИД.

Ранее официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что Соединенные Штаты спасают планету. Захарова отметила, что данное высказывание свидетельствует о распространении в США "вируса исключительности", который передается так же, как обезьянья оспа.

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