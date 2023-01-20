Захарова оценила заявление Керри о том, что США спасают планету

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что Соединенные Штаты спасают планету.

В своем телеграм-канале она отметила, что данное высказывание свидетельствует о распространении в США "вируса исключительности", который передается так же, как обезьянья оспа.

Во вторник Керри, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что думать о спасении планеты – это "словно космос".

"Довольно необычно, что мы выбираем <...> тех, кто может сидеть в комнате, собираться вместе и действительно говорить о спасении планеты. <...> большинство людей решат, что вы просто сумасшедший. <...> Но в действительности мы именно эти люди", – привела Захарова цитату Керри.

Ранее официальный представитель МИД РФ назвала "врожденным уродством" слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости поражения России для завершения кризиса на Украине. С таким заявлением глава немецкого правительства выступил на ВЭФ. Он добавил, что ФРГ и далее будет поддерживать Киев.

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