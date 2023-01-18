Захарова назвала "врожденным уродством" слова Шольца о проигрыше РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости поражения России для завершения кризиса на Украине.

"Врожденное уродство Шольца", – написала дипломат.

Ранее канцлер Германии выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе и заявил, что для завершения украинского кризиса потребуется поражение России. Он также добавил, что ФРГ и далее будет поддерживать Украину.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов относительно долгого принятия решения о поставках немецких танков Leopard 2 Киеву, Шольц напомнил, что вопрос обсуждается с союзниками. Он уточнил, что Германия хочет избежать односторонних шагов.



Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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