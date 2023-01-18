Шольц заявил о необходимости поражения России

Фото: ТАСС/AP Photo/Markus Schreiber

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил о необходимости поражения России для завершения украинского кризиса. Его слова передает N-TV.

"Чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", – подчеркнул он.

Также на форуме, отвечая на вопрос журналистов относительно долгого принятия решения о поставках немецких танков Leopard 2 Киеву, Шольц напомнил, что вопрос обсуждается с союзниками. Он уточнил, что Германия хочет избежать односторонних шагов.

Ранее издание Politico сообщило, что позиция канцлера Германии в вопросе оказания военной помощи Киеву сильно зависит от президента США. По словам журналистов, на региональном митинге в Берлине Шольц заявил, что поставки немецких танков на Украину должны обсуждаться с союзниками.

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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