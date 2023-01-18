Захарова прокомментировала призыв главы ЕК предоставить Киеву любое оружие

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна получить любое оружие, которое может использовать.

"Глава Еврокомиссии <...> призвала дать Украине любое оружие <...>. Ядерное, что ли?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Во вторник фон дер Ляйен выразила надежду, что во время встречи контактной группы по Украине на авиабазе в ФРГ будет сделан важный шаг вперед в поддержке Киева. Она также заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций против России.

Ранее экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Запад готов поставлять Киеву любое оружие вплоть до ядерного, только бы конфликт оставался в пределах Украины и происходил без официального вмешательства военных НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД

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