Экс-посол ЛНР заявил о желании Запада поставлять оружие Украине вплоть до ядерного

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Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил о желании Запада поставлять оружие Украине вплоть до ядерного, только бы конфликт оставался в пределах Украины. Об этом сообщает ТАСС.

4 января французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить колесные танки AMX-10 RC.

"Решение Макрона лишь демонстрирует, что Запад готов использовать весь свой арсенал вплоть до ядерного оружия для войны против России, и это только вопрос времени, когда они решатся на поставки очередных новых видов вооружений", – высказался Мирошник.

Бывший посол ЛНР в Москве отметил, что все западные лидеры играют по согласованной программе, поэтому не важно, кто из них "пробьет очередное дно". Мирошник уточнил, что лидеров западных стран волнует только вопрос того, чтобы конфликт происходил на территории Украины и без официального вмешательства военных НАТО.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал решение Парижа передать Украине БМП. По его словам, это решение не повлияет на ход конфликта.

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