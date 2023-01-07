Пушков прокомментировал решение Парижа передать Украине БМП

Фото: Armee de Terre vía AP/Jeremy Bessat

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал решение Парижа передать Украине БМП. По его словам, это решение не повлияет на ход конфликта.

"Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", – написал Пушков.

Пушков также заметил, что решение Макрона говорит об ожесточенной настроенности в Европе по отношению к России.

Ранее в ООН не стали отвечать на вопрос о том, как в секретариате всемирной организации оценивают решение США, Германии и Франции передать Киеву боевые машины пехоты. Вместо ответа было заявлено, что Организацию Объединенных Наций уже неоднократно спрашивали о поставках оружия "тем или иным способом".

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