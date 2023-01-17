Глава ЕК сообщила о намерении Евросоюза ввести новый пакет санкций против России – СМИ

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал CNN.

По ее словам, он будет направлен на закрытие лазеек в уже принятых мерах. Кроме того, он призван "покончить" с обходами ограничений ЕС и привести к массовым последствиям для тех, кому до сих пор удается их обходить.

Фон дер Ляйен также уточнила, что это станет уже десятым пакетом санкций в отношении России.

Ранее глава ЕК заявила, что Евросоюз продолжит вводить санкционные меры в отношении России, а также поддерживать украинскую сторону. По ее словам, санкции против РФ являются эффективными и способны привести российскую экономику к рецессии.

Накануне МИД РФ расширил список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Действие стало ответом на девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза.



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