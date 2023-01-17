В Еврокомиссии заявили, что санкции должны погрузить экономику России в рецессию

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что санкции против РФ способны привести российскую экономику к рецессии.

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", – передает ТАСС ее слова.

Она заверила, что Евросоюз продолжит вводить санкционные меры в отношении России, а также поддерживать украинскую сторону.

Ранее посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что Евросоюз начал активнее разрабатывать десятый пакет санкций против России. Точных деталей о предстоящих мерах пока нет, однако предполагается, что новый пакет может ограничить поставки бриллиантов из РФ, которые, по некоторым оценкам, приносят российскому бюджету 4,5 миллиарда евро.

Также сообщалось, что Еврокомиссия поддержала намерение Эстонии конфисковать российские финансовые активы. Кроме того, ЕК считает, что введение в Евросоюзе уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит этот процесс.

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